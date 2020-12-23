  • BIST 1.418
  • Altın 459,419
  • Dolar 7,6408
  • Euro 9,3175
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Siirt'te 'sanat eseri titizliğinde' bal ormanı oluşturuldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'in Baykan ilçesinde, dağlar adeta nakış gibi işlenerek 13 bin 500 fidan toprakla buluştu.
Siirt'te 'sanat eseri titizliğinde' bal ormanı oluşturuldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'in Baykan ilçesinde "sanat eseri titizliğinde" bal ormanı oluşturuldu.

İlçeye bağlı Karakaya köyü kırsalında dağların adeta nakış gibi işlenmesiyle hayata geçirilen "Karakaya Köyü Bal Ormanı" projesi kapsamında, arıcıların kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla 13 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü Baykan İşletme Şefi Abidin Ayranlı, AA muhabirine, 20 hektar alanda oluşturulan ormanda 12 bin 500 akasya, 500 dişbudak ve 500 biberiye dikildiğini söyledi.

İhata işlemlerinin ardından 15 kilometrelik teras oluşturduklarını dile getiren Ayranlı, bu kapsamda 6 bin çukur açılarak fidanları diktiklerini belirtti.

Projeyle ilkbaharda orman alanında, 600 kovan arıya yetecek çiçek yetişeceğini ve yılın 6 ayında arıcıların bu sahada konaklayacağını dile getiren Ayranlı, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak Baykan'da bal ormanı projesini hayata geçirdik. Orman alanında akasya, biberiye ve dişbudak ağaçlarını diktik. 15 kilometre teras yapıldı. Amacımız arıcılarımızın bu ağaçların çiçeklerinden faydalanması ve kaliteli bal üretimini sağlamaktır. Bir ay gibi kısa sürede projeyi tamamladık. Bölgede benzeri bir alan bulunmadığı için arıcıların talebi üzerine böyle bir çalışma başlatıldı. Toplam 13 bin 500 fidan dikildi. Pervari balımız meşhur. Siirt'in kalkınması için güzel bir proje oldu. İlerleyen zamanlarda bal üretimine büyük kazanç sağlayacak."

Projenin bölgede toprak erozyonunu da önleyeceğini belirten Ayranlı, gelecekte bölgenin daha yeşil bir alana dönüşeceğini ve arıcıların konaklayacağı ideal orman olacağını aktardı.

Arıcı İzzet Karadağ da emeği geçen Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, köylüler olarak projeyi sahipleneceklerini söyledi.

Bölgenin arıcılık yapmaya elverişli olduğunu dile getiren Karadağ, "Bal Ormanı biz arıcılara büyük kazanç sağlayacak. Bölgede geven ve kekikten bal üretimi alıyoruz. Akasya ağaçlarında da faydalanacağımız için mutluyuz. Geçici arıcılar da bu bölgede var. Bizim gibi kalıcı arıcılık yapan köylüler ileriye yönelik bu projeden kazanç elde edecekler." diye konuştu.

"Biz de projeyi sahipleneceğiz"
Arıcı Mehmet Şerif Tardu da arıların yeterince bitki özünden yararlanamadığını, projenin arıcılığın gelişmesine fayda sağlanacağına inandıklarını bildirdi.

Tardu, "Özellikle arıların tıbbi aromatik bitkilere kavuşacak olmasından dolayı ormanın çiçeğinden yeşilliğinden faydalanacağız. Proje bize uzun vadede çok şey kazandıracak. Biz de projeyi sahipleneceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT Yetenek Kariyer Programını başarıyla tamamlayan 266 genç işbaşı yaptı23 Aralık 2020 Çarşamba 11:48
  • Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitimi programının ayrıntıları belli oldu23 Aralık 2020 Çarşamba 11:29
  • Yargıtay Kemal Sunal'ın ailesinin kazandığı maddi tazminatı onadı23 Aralık 2020 Çarşamba 11:15
  • Can Dündar için hapis cezası kararı23 Aralık 2020 Çarşamba 10:57
  • Yusufeli Barajı'nda son 13 metre 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:47
  • MSB: 4 FETÖ mensubu, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı23 Aralık 2020 Çarşamba 10:33
  • FETÖ'den aranırken 'gaybubet evi'nde yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı23 Aralık 2020 Çarşamba 10:23
  • Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tamamlandı23 Aralık 2020 Çarşamba 10:23
  • Canlı yayında ‘KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler, 3 dakikada geldi23 Aralık 2020 Çarşamba 10:22
  • Can Dündar 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı23 Aralık 2020 Çarşamba 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti