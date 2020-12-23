Siirt'te 'sanat eseri titizliğinde' bal ormanı oluşturuldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'in Baykan ilçesinde, dağlar adeta nakış gibi işlenerek 13 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'in Baykan ilçesinde "sanat eseri titizliğinde" bal ormanı oluşturuldu.

İlçeye bağlı Karakaya köyü kırsalında dağların adeta nakış gibi işlenmesiyle hayata geçirilen "Karakaya Köyü Bal Ormanı" projesi kapsamında, arıcıların kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla 13 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü Baykan İşletme Şefi Abidin Ayranlı, AA muhabirine, 20 hektar alanda oluşturulan ormanda 12 bin 500 akasya, 500 dişbudak ve 500 biberiye dikildiğini söyledi.

İhata işlemlerinin ardından 15 kilometrelik teras oluşturduklarını dile getiren Ayranlı, bu kapsamda 6 bin çukur açılarak fidanları diktiklerini belirtti.

Projeyle ilkbaharda orman alanında, 600 kovan arıya yetecek çiçek yetişeceğini ve yılın 6 ayında arıcıların bu sahada konaklayacağını dile getiren Ayranlı, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak Baykan'da bal ormanı projesini hayata geçirdik. Orman alanında akasya, biberiye ve dişbudak ağaçlarını diktik. 15 kilometre teras yapıldı. Amacımız arıcılarımızın bu ağaçların çiçeklerinden faydalanması ve kaliteli bal üretimini sağlamaktır. Bir ay gibi kısa sürede projeyi tamamladık. Bölgede benzeri bir alan bulunmadığı için arıcıların talebi üzerine böyle bir çalışma başlatıldı. Toplam 13 bin 500 fidan dikildi. Pervari balımız meşhur. Siirt'in kalkınması için güzel bir proje oldu. İlerleyen zamanlarda bal üretimine büyük kazanç sağlayacak."

Projenin bölgede toprak erozyonunu da önleyeceğini belirten Ayranlı, gelecekte bölgenin daha yeşil bir alana dönüşeceğini ve arıcıların konaklayacağı ideal orman olacağını aktardı.

Arıcı İzzet Karadağ da emeği geçen Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, köylüler olarak projeyi sahipleneceklerini söyledi.

Bölgenin arıcılık yapmaya elverişli olduğunu dile getiren Karadağ, "Bal Ormanı biz arıcılara büyük kazanç sağlayacak. Bölgede geven ve kekikten bal üretimi alıyoruz. Akasya ağaçlarında da faydalanacağımız için mutluyuz. Geçici arıcılar da bu bölgede var. Bizim gibi kalıcı arıcılık yapan köylüler ileriye yönelik bu projeden kazanç elde edecekler." diye konuştu.

"Biz de projeyi sahipleneceğiz"

Arıcı Mehmet Şerif Tardu da arıların yeterince bitki özünden yararlanamadığını, projenin arıcılığın gelişmesine fayda sağlanacağına inandıklarını bildirdi.

Tardu, "Özellikle arıların tıbbi aromatik bitkilere kavuşacak olmasından dolayı ormanın çiçeğinden yeşilliğinden faydalanacağız. Proje bize uzun vadede çok şey kazandıracak. Biz de projeyi sahipleneceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.