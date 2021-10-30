  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 yabancı uyruklu yakalandı.
Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Geçmişte DEAŞ içerisinde faaliyet gösterildiği yönünde bilgi alan ekipler, 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda dijital materyaller ele geçirildi, Suriye uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakırköy Belediyesi işçilerinin başlattığı grev devam ediyor30 Ekim 2021 Cumartesi 09:43
  • Aziz Sancar gençlere seslendi: İnatçı olmalı ve bilimsel teknolojiyi takip etmelisiniz30 Ekim 2021 Cumartesi 09:43
  • Terör örgütleriyle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu30 Ekim 2021 Cumartesi 09:42
  • Resmi Gazete yayımlandı: 7 bin 800 personel alacak30 Ekim 2021 Cumartesi 09:34
  • Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu30 Ekim 2021 Cumartesi 09:31
  • Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen30 Ekim 2021 Cumartesi 09:31
  • Atama kararları Resmi Gazete'de30 Ekim 2021 Cumartesi 09:28
  • Atatürk Kültür Merkezi sanatseverlerle buluştu30 Ekim 2021 Cumartesi 09:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya geldi30 Ekim 2021 Cumartesi 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Ekim 2021 Cumartesi 08:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti