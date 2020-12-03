  • BIST 1.331
  • Altın 463,726
  • Dolar 7,8368
  • Euro 9,4907
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 10 °C
»

Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Çevre Şehircilik Bakanlığı, il müdürlüğü, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur" dedi.
Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile AFAD, UMKE, Kızılay ve diğer yetkililerle birlikte Kurtalan ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Depremde iş yerlerinde hafif hasar oluşan esnafı ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, merkez üssü Kurtalan ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, tüm ilde taramaları yaptıklarını, depreme ilişkin 20 ihbar ulaştığını, bunların cam kırığı ve hafif hasara yönelik olduğunu söyledi.

Kurtalan merkez ve Karabağ köyünde 2 tek katlı evlerde orta hasar olduğunu bildiren Hacıbektaşoğlu, "Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra 2'in üzerinde 2 artçı sarsıntının yaşandığını belirten Hacıbektaşoğlu, tüm ekiplerin sahada olduğunu, gelişmeleri takip ettiklerini anlattı.

Hacıbektaşoğlu, "Endişe edecek bir durum yok. Bazı iş yerlerinde hafif hasar var. Herkes normale dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün tespitler yapılacak. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden sağanak ve don uyarısı03 Aralık 2020 Perşembe 13:53
  • Hafter'in ABD’deki dikkat çeken serveti03 Aralık 2020 Perşembe 13:25
  • Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı03 Aralık 2020 Perşembe 13:20
  • TİKA dünyanın dört bir yanında engellilerin yanında oldu03 Aralık 2020 Perşembe 13:19
  • Polise alçak saldırı: İki polis memuru yaralandı03 Aralık 2020 Perşembe 13:11
  • MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit03 Aralık 2020 Perşembe 13:08
  • Adalet Bakanı Gül: İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz03 Aralık 2020 Perşembe 13:04
  • Bursa-İstanbul kara yolunda asit yüklü tanker devrildi03 Aralık 2020 Perşembe 13:03
  • Batman Belediyesi çöpten elektrik üretiyor03 Aralık 2020 Perşembe 13:02
  • İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir hizmetlerle yolculuk kolaylaştırılıyor03 Aralık 2020 Perşembe 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti