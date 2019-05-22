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Şike hakimine 12 yıl hapis cezası

Futbolda şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası verildi.
Şike hakimine 12 yıl hapis cezası

Yargıtay, Futbolda Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası verdi. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan ve dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı, "futbolda şike davası"nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKATI KATILDI

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Kundakçı ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Kundakçı, örgüt üyesi ve yöneticisi olmadığını öne sürdü.

Kundakçı, suç teşkil edecek eyleminin bulunmadığını, ByLock'a ilişkin verilerin yasal yollarla elde edilemediğini savundu.

BYLOCK İDDİASI

Ele geçirilen ByLock yazışmalarına göre, Kozmik Oda'da arama yapan eski hakim firari Kadir Kayan'ın saklanmasına ve "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde kalmasına yönelik çalışma yapanlar arasında yer alan Kundakçı, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

"Futbolda şike davası"nı onayan Kundakçı, "FETÖ üyesi ve yöneticisi olmadım. Yasa dışı hiçbir oluşumda yer almadım." dedi.

Kundakçı ve avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Mesut Kundakçı'ya, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla indiren mahkeme heyeti, Kundakçı'nın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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