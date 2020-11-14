  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Silah fabrikasının poligonunda çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir silah fabrikasının poligonunda çıkan yangın, endişe yarattı.
Silah fabrikasının poligonunda çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı

Yangın, saat 18.30 sıralarında, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir silah fabrikasının poligonunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yükselen alev ve dumanı gören fabrikadaki güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kocaeli'nin birçok ilçesinden ve İstanbul'dan sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada yangını duyan fabrika çalışanları, iş yerine gelerek yangının silahların bulunduğu bölüme sıçramaması için gerekli önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrasında, silahlar görevliler tarafından güvenli bir bölgeye alındı.

Yangın sırasında fabrikada mesainin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü fabrika içinde soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti14 Kasım 2020 Cumartesi 17:24
  • Edirne'de ekmek eski fiyatına döndü14 Kasım 2020 Cumartesi 17:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz14 Kasım 2020 Cumartesi 16:32
  • Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler14 Kasım 2020 Cumartesi 16:31
  • KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı14 Kasım 2020 Cumartesi 16:29
  • MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı14 Kasım 2020 Cumartesi 13:18
  • Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor14 Kasım 2020 Cumartesi 13:05
  • Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı14 Kasım 2020 Cumartesi 12:21
  • HDP önündeki eylemde 439'uncu gün14 Kasım 2020 Cumartesi 12:08
  • MSB'den Azerbaycan'a özel video14 Kasım 2020 Cumartesi 12:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti