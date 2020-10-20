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Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vuruldu

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, sokakta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah seslerini duyarak balkona çıkan Taner Çakmak (33), başına isabet eden saçma ile yaralandı.
Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vuruldu

Olay saat 17.30 sularında, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri üzerine Taner Çakmak balkona çıktığı sırada başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı. Komşuları, polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Taner Çakmak’ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sokakta park halinde bulunan bir otomobil de arka camına isabet eden saçmalar nedeniyle zarar gördü. 

Kardeşini balkona çıkmaması konusunda uyardığını söyleyen yaralanan Hülya Çakmak, “Kardeşim dışarıda silah sesleri var diyerek bana, “Sakın çıkma balkona” dedi. Ben de ona, “Sen de çıkma, içeri gir hemen” dedim. Baktım kanlar içerisinde yerde yatıyordu” dedi.

Polis olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ateş eden şahıslara ait olduğu iddia edilen bir kamyoneti Atalar Mahallesi Gülbahar Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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