Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı

Antalya'da bir market sahibi, kendisi içerdeyken hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan 2 kişiyi, silahını çekip yakaladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.