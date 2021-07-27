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Silahla vurulan ayı gölde boğuldu

Bolu'nun Seben ilçesinde Aladağ Göleti'nden bölge halkı tarafından çıkarılan bozayının silahla vurularak yaralandığı, gölde boğulduğu ortaya çıktı.
Silahla vurulan ayı gölde boğuldu

Seben'de bulunan Aladağ Göleti'nde su yüzeyi üzerindeki ayıyı gören köylüler, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Botla göle giren köylüler, traktörün arkasına takılan halatı ayıya bağladı. Demirciler Yaylası'nda yaşayan köylüler gölün kenarında toplanıp, kurtarma çalışmasını merakla izledi. Gölden çıkarılan bozayının vücudunda kurşun izlerinin olduğu görüldü.

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Ayının silahla vurulduktan sonra göle doğru kaçtığı, burada boğulduğu değerlendirildi. Köylüler ayının gölden çıkarılmasının ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Ayıyı vurarak ölümüne sebep olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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