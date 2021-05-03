  • BIST 1.398
  • Altın 475,910
  • Dolar 8,3126
  • Euro 10,0080
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu

İzmir Bayraklı'da, iki gün önce 2 farklı iş yerine iddiaya göre kendisine haraç vermedikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan S.Y., serbest kaldıktan bir gün sonra sokak artasında silahlı saldırıya uğradı.
Silahlı saldırgan serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta vuruldu

Olay, saat 22.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1620/12 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen kimliği belirsiz saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.Y.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tabanca ile ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SERBEST KALDIKTAN BİR GÜN SONRA VURULDU

Öte yandan, olayda tabanca ile vurulan S.Y.'nin iddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına haraç vermedikleri gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtığı ve 1 kişiyi yaraladığı öğrenildi. İş yerlerine saldırı yaptıktan sonra kayıplara karışan S.Y., 30 Nisan Cuma günü Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak olay sırasında izinli olduğu öğrenilen bir polis memuru ve 2 bekçi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Y.'nin 1 Mayıs'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:22
  • Malezyalı kuruluşlar, Uygur Türklerinin yaşadıklarına dikkati çekmek için Uygur ekmeği dağıttı03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:05
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:59
  • THY'nin Vancouver seferleri başladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:58
  • Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57
  • İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin yeni soruları yanıtladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57
  • Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza 02 Mayıs 2021 Pazar 16:17
  • Eskişehir’de marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışında satışa yasak02 Mayıs 2021 Pazar 16:17
  • TCG Gediz fırkateyninde 'Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' yapıldı02 Mayıs 2021 Pazar 16:16
  • Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem02 Mayıs 2021 Pazar 16:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti