Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun, taburcu oldu

Gümüşhane'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 9 Aralık’ta Gümüşhanespor Tesisleri'nde yaşandı. Kulüp Başkanı Vahit Olgun'la görüşmek için İsmail Köprülü ve Murat Eren tesise geldi. Makam odasına giren ikili ile başkan arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce İsmail Köprülü, tabancayla Olgun’a ateş etti. Ağır yaralanan Olgun, kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından İsmail Köprülü ve Murat Eren tutuklandı.

''VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ''

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gümüşhane Devlet Hastanesi’nden çıkarken kızı Merve ve oğlu Furkan Olgun’la kameraların karşısına geçen Başkan Olgun, kendisini bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada tedavisi boyunca özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere katkı sağlayan, dualarıyla kendilerini yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Dostları ve sevenlerinin varlığı ve dualarının kendilerini ayakta tuttuğunu kaydeden Olgun, ''Verilmiş sadakamız varmış. Tasvip etmediğimiz bir olay oldu. Allah hiç kimseye göstermesin. Elhamdülillah şu anki sağlığım iyi. İstanbul’a dönüp evimizde 1 haftalık bir istirahat süreci yaşayacağım. 15 gün sonra inşallah normal hayatımıza dönebilecek seviyeye gelmiş olacağız. Bunun için Allah’a hamt ediyorum. Uzaktan yakından bizleri arayan soran herkese, bir haftadır İstanbul’dan gelip gece gündüz burada gurbet hayatı yaşayan aile mensuplarıma da ayrıca teşekkür ediyorum'' dedi.

''ADALET YERİNİ BULUR VE HİÇ BİRŞEY KARANLIKTA KALMAZ''

Olayın sebebiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Başkan Olgun, ''Olayın sebebini bende bilmiyorum. Hiç konuşma fırsatımız olmadan olay cereyan etti. Ama hadise adli makamlara intikal ettiği için şuanda da öncelikli olarak canımızın sağlığına şükrettiğimiz için olay hakkında konuşmamın çok doğru olacağını düşünmüyorum. İnşallah arka planlarını, ön planlarını sizde görürsünüz bizde görürüz. Belki daha detaylı bilgiler edindikten sonra daha sağlıklı bir şekilde konuşabiliriz. Şuan acımızın tazeliğiyle farklı bir şeyler konuşmak istemiyorum. İnşallah gelecek günlerde hepsi aydınlanır, adalet yerini bulur ve hiç birşey karanlıkta kalmaz'' yanıtını verdi.

Hem Gümüşhanespor hem de GÜDEF’in başkanlığı görevine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Olgun, ''Önümüzdeki çarşamba günü Sarıyer’le Gümüşhanesporumuzun maçı var. Zonguldak maçında başarılı bir skorla dönmüştük. Sarıyer maçında da futbolcu kardeşlerimiz yüreklerini ortaya koyarak başkanlarına yapılan bu menfur saldırının sonucu olarak 3 puan hediye ederler diye bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

''ÇOK KONUŞULAN BİR ŞEY OLMADI''

Olay anında makam odasında neler konuşulduğuyla ilgili başka bir soruyu cevaplandıran Olgun, ''Ben görüşmek isteyen herkesle görüşüyorum. 14 günlük ara dönemle ilgili bir şeyler konuşulacak mı diye düşündüm. Çok konuşulan bir şey olmadı. Konuşma ortamı olmadı. Yeni gelmiştim, arkadaşlar vardı. Durum değerlendirmesi yapmıştık. Misafirler geldi deyince ben arkadaşlarıma durum değerlendirmesini sonra yapalım misafirleri bekletmeyelim düşüncesiyle hareket ettim. Çok konuşulan bir şey olmadı'' dedi.

Başkan Olgun, açıklamasının ardından araçla İstanbul’a seyahat etmek üzere yola çıktı.