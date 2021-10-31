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Silajlık mısır ücretsiz dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine ücretsiz hayvan yemi olarak silajlık mısır desteği sağlayacak.
Silajlık mısır ücretsiz dağıtılacak

Yerli üreticilerin ekonomilerini rahatlatmak ve yerli üretimi artırmak için tohum dağıtımından teknik eğitime kadar çok sayıda destek paketini hayata geçiren Yavaş şimdi de hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hayvan yemi olarak kullanılan ücretsiz silajlık mısır dağıtacak.

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3 BİN TON ÜRÜNÜN TOPLANMASI BEKLENİYOR 

Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde 400 dönüm alana ekilen silajlık mısır için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hasat işlemine başladı. 

7/24 hasat çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, silajlık mısırdan 3 bin tona yakın ürün elde etmeyi planlarken, toplanacak mahsülü 1,5 ay içinde listesi oluşturulacak küçük aile işletmelerine dağıtacak.

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Başkan Yavaş tarafından hayata geçirilen Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Gölbaşı Karaoğlan Tarım Kampüsü’nde bu üretim sezonunda 2 bin 700 dönüm arazide yapılan bitkisel üretimin tamamı yerli üreticiye dağıtıldı.

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