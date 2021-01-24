Şili, Antarktika ve Kolombiya'da depremler

Şili'nin başkenti Santiago yakınlarında 5,8, Antarktika'da Güney Shetland Adaları yakınında 6,9, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ise 5,1 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'de meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Santiago'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bölgede, 110 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Henüz can ve mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Antarktika'da, Şili'nin bilimsel araştırma üssü O'higgins'e yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, denizde 9,6 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ise Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından "tsunami" uyarısı yaptı ve bölgede sahillerin terk edilmesi çağrısında bulundu.

Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 16.12'de Huila yönetim bölgesine bağlı Baraya kasabasında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

SGC, 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneybatısındaki Baraya olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.