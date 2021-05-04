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Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.
Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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