Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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