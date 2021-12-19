  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Şili halkı yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında

Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkeyi 2022-2026 arasında yönetecek devlet başkanının belirleneceği ikinci tur devlet başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.
Şili halkı yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında

Şili'de 21 Kasım'da düzenlenen ilk tur seçimde bir adayın yüzde 50 barajına ulaşamaması nedeniyle ilk turda en çok oyu alan iki aday, seçimlerin ikinci turunda devlet başkanlığı için yarışıyor.

Şili'de 15 milyondan fazla seçmen, yerel saatle 08.00 itibarıyla yeni devlet başkanını seçmek için ülke çapında kurulan 46 binden fazla sandıkta oy kullanmaya başladı.

Oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'a kadar sürecek.

Yüzde 47 katılımın olduğu ilk tur seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast yüzde 27,9 oy almış; onu, yüzde 25,8 oyla "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric takip etmişti.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de, Kast ve Boric'in ilk turda birbirlerine yakın oranda oy alması nedeniyle seçimin ikinci turu, ülkede "yakın tarihin en belirsiz seçimi" olarak niteleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türksat 5B'nin uzay yolculuğu başladı19 Aralık 2021 Pazar 10:44
  • Tarımda yağmur sevinci: Geçen seneye göre yüzde 32 arttı19 Aralık 2021 Pazar 10:39
  • İzmir'de maden ocağında göçük19 Aralık 2021 Pazar 08:42
  • Bakan Gül: Cemevlerine yasal statü tanınması için çalışmalarımızı yaptık19 Aralık 2021 Pazar 08:40
  • Numan Kurtulmuş: İnsanlar eleştiriyor ama 'Yaparsa AK Parti yapacak' diyor19 Aralık 2021 Pazar 08:36
  • AK Parti'li Yazıcı: Olağanüstü hal uygulamayı gerektiren koşullar kesinlikle yok19 Aralık 2021 Pazar 08:34
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli yaşıyor19 Aralık 2021 Pazar 08:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türksat 5B' açıklaması19 Aralık 2021 Pazar 08:28
  • Esenler'de işçi kıyafeti giyip yeraltı internet kablolarını böyle çaldılar18 Aralık 2021 Cumartesi 14:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika açıklaması: Hedef 75 milyar dolar!18 Aralık 2021 Cumartesi 12:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti