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Şili'de 14 milyon dolarlık soygun

Güney Amerika ülkesi Şili'de bir grup soyguncu Santiago'daki havalimanında değeri 14 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi. Şili'de daha önce bir havalimanında yaklaşık 6 milyon dolar çalınmıştı.
Şili'de 14 milyon dolarlık soygun

Ülke basınında çıkan habere göre, bir grup silahlı soyguncu, kargocu kılığında girdiği başkent Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havaalanı'nın depo kısmında, bankalara dağıtılmak üzere yurt dışından getirilen ve zırhlı araçla taşınacak 14 milyon dolar değerindeki parayı çaldı. 

İlk belirlemelere göre 5 kişi olduğu düşünülen soyguncuların, zırhlı araç güvenliğini sağlayan bir kişiyi yaraladığı öğrenildi.

Şili'de 2014 yılında Santiago Havaalanında gerçekleştirilen soygunda yaklaşık 6 milyon dolar çalınmıştı.

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