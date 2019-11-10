Şili’de göstericiler üniversite yaktı, kilise yağmaladı

Şili'de hükümet karşıtı protestolarda on binlerce insan, Santiago'da sokakları doldururken bazı göstericiler yerel bir üniversiteyi ateşe verdi ve kilise yağmaladı.

Şili'de devam eden hükümet karşıtı protestolarda bugün yaklaşık 75 bin kişi Santiago'daki sokağa çıktı. Yerel basın, protestoların üç hafta önce başlamasından bu yana bugunkü gösterinin en kalabalık ikinci gösteri olduğu bildirdi.

ÜNİVERSİTEYİ YAKTILAR, KİLİSEYİ YAĞMALADILAR

Protestocular, Santiago'da bir Roma Katolik kilisesini yağmaladı, bir üniversiteyi de yaktı. Binlerce kişi Santiago'nun Plaza Italia meydanında toplandı ve ellerinde pankartlarla hükümeti protesto etti.

Protestoların başlamasından bu yana en az 20 kişi öldü ve 2500 kişi yaralandı.