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Şili'deki protestolarda 19 kişi öldü

Şili'de geçen hafta şiddetlenerek ülke çapına yayılan ve yağma olaylarına neden olan protestolar nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Şili'deki protestolarda 19 kişi öldü

Güney Metropolitan Bölgesi Savcılığının yaptığı açıklamaya göre, salı günü yağmalanan işletmesini korumak için ateş açan işletme sahibi tarafından yaralanan kişi öldü.

Savcılığın yaptığı açıklamada, "Salı günü Puente Alto'da yağmalanan işletmesinde meşru müdafaa hakkını kullanan işletme sahibinin kayıtlı silahıyla açtığı ateş sonucu yaralanan Peru vatandaşı Agustin Juan Coro Conde hayatını kaybetti." ifadeleri yer aldı.

Buna göre ülkede geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle ölen kişilerin sayısı 19'a yükseldi.

Bu arada, Şili Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (INDH), ülkede protestoların şiddetlenmesinden bu yana 538 kişinin yaralandığını ve 2 bin 840 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Ayrıca, ülkenin 16 yerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Zam karşıtı başlayan ve şiddetli gösterilere dönüşen protestolar

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya geçen hafta belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Ülke çapında yayılan şiddetli gösterilerin yağma ve yakma vakalarına dönüşmesiyle 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "Acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Gösterilerin şiddetlenmesinin ardından Pinera, önce metro zammını kaldırmış, daha sonra da protestolara son vermek amacıyla bir dizi sosyal yardım paketini duyurmuştu.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yapmıştı.

Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenlik orduya teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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