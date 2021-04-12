  • BIST 1.376
  • Altın 454,390
  • Dolar 8,1429
  • Euro 9,7024
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Silifke'deki kıskançlık cinayeti ilgili 3 kişi tutuklandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde kıskançlık nedeniyle Berrin Dalyanoğlu Keskin'i (56) taşla vurup, öldürdükten sonra ellerini arkadan bağlayıp, su kuyusuna attığı öne sürülen komşuları E.İ., kocası A.İ. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Silifke'deki kıskançlık cinayeti ilgili 3 kişi tutuklandı

İlçeye bağlı Mukaddem Mahallesi’nde oturan 2 çocuk annesi Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart Salı günü yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi’ne gitti. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan’da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Keskin’in bulunması için çalışma başlattı. Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cep telefonun, geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi. İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin’in cansız bedeni bulundu. Keskin'in cesedinin üzerinin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. 

CESET VE EVDE BULUNAN İPİN BENZERLİĞİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, Keskin'in en son görüştüğü kişiler saptandı. Keskin'in en son telefon görüşmesini komşusu E.İ. isimli kadınla yaptığı belirlendi. E.İ.'nin evine giden ekipler, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren ipin parçasını ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.İ ile birlikte eşi A.İ.'yi gözaltına aldı. E.İ., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Keskin'i kocasından kıskandığı için başına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını itiraf etti. E.İ.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, cinayete karıştığı belirlenen komşuları A.E.'yi de gözaltına aldı. 

Jandarmadaki sorguları tamamlanan E.İ., kocası A.İ. ve  A.E, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama12 Nisan 2021 Pazartesi 18:43
  • Plakasını maskeyle kapatan motosikletliye para ve men cezası12 Nisan 2021 Pazartesi 17:48
  • Denizli'de 120 parça tarihi eser ele geçirildi12 Nisan 2021 Pazartesi 17:45
  • Eski eşini sokak ortasında döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim12 Nisan 2021 Pazartesi 11:40
  • Boşandığı eşini sokak ortasında döven Zarap, yarın hakim karşısında11 Nisan 2021 Pazar 10:48
  • Kavga ettiği kuzenini bıçaklayarak öldürdü09 Nisan 2021 Cuma 22:20
  • Kavgaya müdahaleye giden polis, bonzai ele geçirdi09 Nisan 2021 Cuma 21:22
  • Yolda yürürken bacağından tabancayla vuruldu09 Nisan 2021 Cuma 20:31
  • Köprüden atlamak isteyen kişiyi polisler kurtardı09 Nisan 2021 Cuma 20:29
  • Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 23 gözaltı09 Nisan 2021 Cuma 20:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti