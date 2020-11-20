  • BIST 1.324
  • Altın 459,118
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor

SİLİVRİ'de sokaktaki vatandaşlardan birçok kişinin maske takma ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.
Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor

Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasında "Riskli Alan Bölgesi" olarak belirtilmesine rağmen Silivri Sahili'nde vatandaşların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.

Esnaf Yaşar Karakan, "Vakalarının artmasının nedeni bilinçsizliktir. Çoğu vatandaş kuralları uymuyor, sokakta sigara içmek yasaklandı ama herkes içiyor. Emniyet teşkilatımızı da zor durum da bırakmayın lütfen maskenizi takın." uyarısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da kısıtlama kararıyla esnaf kepenk kapattı20 Kasım 2020 Cuma 20:36
  • Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı20 Kasım 2020 Cuma 19:38
  • Trabzon’da esnaf, kısıtlamaya erkenden uydu20 Kasım 2020 Cuma 19:38
  • Muş’ta, PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu20 Kasım 2020 Cuma 17:40
  • İngiltere’de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak20 Kasım 2020 Cuma 17:39
  • Silivri Sahili'nde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor20 Kasım 2020 Cuma 16:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti20 Kasım 2020 Cuma 16:19
  • Adalet Bakanlığı sınavları hafta sonu yapılacak20 Kasım 2020 Cuma 15:30
  • Bakan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı20 Kasım 2020 Cuma 15:29
  • İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı20 Kasım 2020 Cuma 15:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti