Silivri'de çatıya çıkıp polisi 5 saat uğraştırdı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'ndeki sitede yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak istediğini söyleyerek, 6 katlı binanın çatısına çıkan Muharrem G., intihar girişiminde bulundu. Site sakinlerinin durumu bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin 5 saatlik çabası sonucu ikna edilen Muharrem G., çatıdan indirilerek gözaltına alındı.
Muharrem G., daha önce de eşinin yaşadığı evin önünde aynı sebeple üzerine benzin dökerek, intihar girişiminde bulunmuştu.
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