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Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

SİLİVRİ'de kafede otururken eşini ağır yaralarken yanındaki arkadaşını öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Silivri'de eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

Silivri'de dün akşam saatlerinde Metehan Ç. isimli şüpheli kafede oturan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ecem Ç. ve yanındaki Mehmet K.'ya silahla ateş ederek ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet K. hayatını kaybederken, Ecem Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olaydan hemen sonra Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan şüpheli Metehan Ç. karakoldaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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