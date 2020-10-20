Silivri'de fabrika yangını

Silivri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Silivri, Avcılar, Çatalca, Bakırköy, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika çalışanları itfaiye ve jandarma ekiplerince binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın kısmen kontrol altına alınırken çalışmalar devam ediyor.