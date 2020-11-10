Silivri'de FETÖ şüphelisi kömür silolarında yakalandı

SİLİVRİ'de 2 yıldır FETÖ soruşturması kapmasında aranan C.K. çalıştığı fabrikanın kömür silolarında yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro ekipleri, 2 yıldır aranan FETÖ soruşturması kapsamında aranan C.K.'nın bir fabrikada çalışmaya başladığı bilgisine ulaşarak, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini fark ederek fabrikanın kömür silolarında saklanan C.K. ile ona yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Silivri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, işlemleri için Selimpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu arada, C.K.'nın eşi K.K.'nın da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındığı öğrenildi.