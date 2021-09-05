  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Silivri'de plastik fabrikasında yangın

Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Silivri ve çevre ilçelerden olay yerinde giden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Silivri'de plastik fabrikasında yangın

Silivri'ye Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. 15 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

DÜN YANAN FABRİKA DA AYNI FİRMAYA AİT ÇIKTI

Aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikada da dün yangın çıktığı öğrenildi. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav05 Eylül 2021 Pazar 10:07
  • Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor05 Eylül 2021 Pazar 09:50
  • THY'den iç hatlarda HES izni hatırlatması05 Eylül 2021 Pazar 09:49
  • Asansör kabinin altında kalan kadın öldü05 Eylül 2021 Pazar 09:23
  • İran Cumhurbaşkanı Reisi: Batı ile baskı altında müzakereyi kabul etmeyeceğiz05 Eylül 2021 Pazar 09:21
  • Karabük'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı05 Eylül 2021 Pazar 09:14
  • Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı05 Eylül 2021 Pazar 09:08
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Eylül 2021 Pazar 09:06
  • Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı05 Eylül 2021 Pazar 09:01
  • Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor05 Eylül 2021 Pazar 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti