Silivri'de yakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı

SİLİVRİ'de yakıt tankeri devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Çeltik E-5 Karayolu'nda meydana geldi. Adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, 34 LT 3045 plakalı yakıt tankeri yol kenarına devrildi. Yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tankerden sızıntı olması nedeniyle itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Tanker, çağrılan vinç yardımıyla kaldırılacak.