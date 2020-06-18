  • BIST 112.305
  • Altın 380,971
  • Dolar 6,8524
  • Euro 7,7164
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Silopi şehitleri, Kürtçe ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 işçi, Güçlükonak ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.
Silopi şehitleri, Kürtçe ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı

Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam eden yol yapım çalışmasında yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonet, dün saat 18.30 sıralarında Kurtik Tepe mevkisine geldiğinde, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, infilak etti. Patlamada, araçta bulunan işçiler Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla şehit oldu.

Şehitler için bugün Güçlükonak ilçesinde tören düzenlendi. Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İlçe Kaymakamı Serhat Doğan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ve şehitlerin yakınları katıldı. Tören, şehitlerin cenazelerinin, katafalka konulması ile başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Şehitler için dualar edildi. Tören sırasında şehit yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

Tören sonrası, şehitlerden Emin Eruğul ve Haci Atilla’nın cenazesi Akçakuşak, Nesim Beştaş'ın cenazesi Kocatepe, Osman Tuncay’ın cenazesi ise Düğünyurdu köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Fransız gemisine taciz' iddiasına 'yakıt ikmalli' yalanlama18 Haziran 2020 Perşembe 12:44
  • Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu18 Haziran 2020 Perşembe 12:12
  • MSB: Haftanin'de, EYP'ler etkisiz hale getiriliyor18 Haziran 2020 Perşembe 11:53
  • Silopi şehitleri, Kürtçe ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı18 Haziran 2020 Perşembe 11:49
  • Kurbanlık alışverişinde el sıkışmadan değnekli pazarlık18 Haziran 2020 Perşembe 11:48
  • Gaziantep’te, elyaf fabrikasında büyük yangın18 Haziran 2020 Perşembe 11:47
  • Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı18 Haziran 2020 Perşembe 11:37
  • Köşeye sıkışan terör örgütü PKK sivilleri hedef almaya devam ediyor18 Haziran 2020 Perşembe 11:35
  • 'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak18 Haziran 2020 Perşembe 11:26
  • Bakan Soylu: Sahil Güvenlik Komutanlığımız kendini sürekli yenilemektedir18 Haziran 2020 Perşembe 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti