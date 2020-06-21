Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan araca yönelik PKK'lı teröristlerce EYP ile düzenlenen ve 4 işçinin şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.