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Simav'da ağaçtan düşen 2 kişiden 1'i öldü diğeri yaralandı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde aynı gün farklı mahallelerde ağaçtan düşen 2 kişiden 1'i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.
Simav'da ağaçtan düşen 2 kişiden 1'i öldü diğeri yaralandı

İlk olay, ilçeye bağlı kırsal Sarkatlar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. 3 çocuk babası Halil Yılmaz (88), ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip, düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten yere düşen Yılmaz, ağır yarandı. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İkinci olay aynı gün ilçe merkezindeki Cuma Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Nurullah Kalıpçı (65), bastığı dalın kırılması sonucu 5-6 metre yükseklikten düştü. Evli ve 3 çocuk babası Kalıpçı ağır yaralı olarak Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakımda tedavisi süren Kalıpçı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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