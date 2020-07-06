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Simav'da yağmur, dolu ve fırtına seraları vurdu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde fırtına ile birlikte yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Seraların çatıları uçtu, Eynal Kaplıcaları'nda elektrik trafosuna yıldırım isabet etti.
Simav'da yağmur, dolu ve fırtına seraları vurdu

İlçedeki Eynal ve Çitgöl Kaplıcaları bölgesinde dün etkili olan etkili olan aşırı yağış ve dolu, jeotermalli seralarda büyük zarara yol açtı. Seraların naylonları yırtılırken içerisinde hasat edilmeye hazır haldeki domatesler de yerlere dökülerek telef oldu. Fırtına ve yağış bölgedeki piknikçilere de zor anlar yaşattı. Eynal Kaplıcaları'nda elektrik trafosuna yıldırım isabet etti. Kaplıca bölgesindeki 180 apart ve umumi hamamlara bir süre elektrik verilemedi. Bölgedeki trafik lambaları da çalışmadı. İkindi vakti şiddetli rüzgarın ardından başlayan sağanak bir süre sonra yerini misket büyüklüğündeki doluya bıraktı. Fırtına ile birlikte yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu ve fırtına Eynal Kaplıcaları bölgesinde 15, Çitgöl Kaplıcaları bölgesinde yaklaşık 5 dekarlık sera alanına zarar verdi. Seraların çatıları uçtu, naylonları yırtıldı, domatesler yerlere döküldü.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, seralardaki zararın yaklaşık 50 bin TL olduğunu bildirdi.

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