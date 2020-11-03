Simav'da yaşayan Azerbaycanlı kadınlardan Ermenistan protestosu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Simav Belediye Meclisi'nin Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirdiği Kasım ayı olağan meclis toplantısına ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla katılan 20 Azerbaycanlı kadın, "Karabağ bizimdir, bizim kalacak. Topraklarımız için canımızı vermeye hazırız" sloganları attı. Simav Belediye Meclisi'nden Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması ve seslerinin duyurulması çağrısında bulunan Simav'da yaşayan Azerbaycanlı, kadınlar ellerine silah verilirse koşa koşa cepheye gitmeye hazır oldukları mesajı verdi.

‘ORDUMUZA DESTEK OLMAK İÇİN TOPLANDIK’

Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da 1988'de başlayan katliamın inkar edilemeyeceğini ifade eden 23 yaşındaki Türkan Koçak, "Eminim bu işgal son bulacak. Orada babasını, dedesini, evladını kaybeden insanlarımız rahata kavuşacaklar. Karabağ, bizimdir bizim kalacak. Bu savaş anlatılacak bir şey değil. Konuşurken sesim kısılıyor. Eminim Dağlık Karabağ'a Azerbaycan bayrağının asılacağı günler yakındır. 2 devlet tek millet olarak Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Buradan bizlere destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kasım ayı meclis toplantısının yapıldığı Yeni Düğün Salonu'nu Türk ve Azeri bayraklarıyla donatan Simav Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer, ilçesinde yaşayan Azeri kadınlarla selamlaşarak Simav'ın Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı. Başkan Biçer şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği vatan savunmasını sonuna kadar destekliyoruz. Gelinen bu süreçte bizler Simav Belediye Meclisi üyeleri olarak Simavlılar olarak kardeş ülke Azerbaycan halkının yanındayız. Bu gerçeğin buradan bir kez daha haykırılması için ilçemizde yaşayan Azerileri kasım ayı meclis toplantımıza davet ettik. Bunun için bir araya geldik. Onların sesini buradan tüm dünyaya haykırıyorum. Azerbaycan ordusuna destek verirken Ermenistan'ı da Azerbaycan topraklarına yönelik yaptığı saldırılar ve işgallerinden ötürü kınıyorum. Simav Belediyesi Meclis üyeleri olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diliyoruz. Başta kardeş şehrimiz Gence olmak üzere, can Azerbaycan'a başsağlığı dileklerimizi iletiyor, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma irademizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz."

Toplantının sona ermesinin ardından ellerinde Türk ve Azeri bayraklarıyla sokağa çıkan Azeri kadınlar burada bir süre "Karabağ bizimdir, bizim kalacak, kahrolsun Ermenistan" sloganları atıp, sessizce dağıldı.