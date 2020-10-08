'Simge proje'deki göletlerde balıklar, kirlilik nedeniyle öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve kentin simge projeleri arasında gösterilen 'Homeros Vadisi' mesire alanındaki göletlerin bazılarında kirlilik nedeniyle balıklar ölürken, çevreye de kötü koku yayılıyor.

Kentte 12 yıl önce dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da katılımıyla açılan ve yine dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'İzmir'in simge projesi' olarak adlandırdığı Bornova ilçesindeki mesire yeri 'Homeros Vadisi'nde, çevre kirliliği ciddi boyuta ulaştı. Vadi içinde, göletlere atılan çöpler nedeniyle kötü koku ve görüntü oluşurken, göletlerden bazılarında artan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor. Su yüzeyini yüzlerce ölü balık kaplarken, göletlerde suyun çekildiği noktalarda da ölü balık kalıntılarına rastlanıyor. Şehir merkezine yakınlığıyla İzmirlilerin tercih ettiği noktalardan olan 'Homeros Vadisi'ne gelenler, çevre kirliliğinin bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

'PİKNİĞE GELİNCE KOKMAYAN YER ARIYORUZ'

Bölge halkından Harun Şeker (31), kirliliğin tehlikeli olduğunu, duruma el atılması gerektiğini belirterek, "Genellikle hafta sonları buraya pikniğe geliyorduk ancak artık kokudan duramıyoruz. Bunun dışında çevrede kirlilik de söz konusu. Kirlilik sebebiyle balıklar ölüyor. Bu göletlerdeki kirlilik büyük tehlike arz ediyor. Çünkü buraya gelen çocuklar rahatlıkla gölete inip, hastalık kapabilirler. Artık burayı temizlesinler. Pikniğe geldiğimizde kokmayan yer arıyoruz ama pek bulamıyoruz. Gidecek yerimiz olmadığı için mecburen buraya geliyoruz. Temizlenmesi gerekiyor ama temizlenmiyor" dedi.

'YAKINDA ÖRDEKLER DE ÖLÜR'

Ölü balıkların yanı sıra çevrede çok kötü koku olduğunu belirten Abdi Kartal ise "Bornova ilçe merkezine çok yakın olması nedeniyle özellikle hafta sonları çocuklarımı alıp, Homeros Vadisi'ne giderdim. Ancak gördüğüm manzara beni çok şaşırttı. Vadideki göletlerden çok pis bir koku yayılıyor. Bunun dışında göletlerde ölü balıklar var. Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nden buranın kısa sürede temizlenmesini istiyorum. Çünkü çok kötü bir manzara var. Kim ailesini ve çocuklarını buraya getirmek ister? Ölü balıkları görünce çok üzüldüm. Her canlı gibi onların da yaşaması gerekiyor. Göletlerde ördekler de var ama bu kirlilik sebebiyle yakında onlar da ölür" diye konuştu.

Önlem alınması gerektiğini belirten Ramazan Kocaeli de "Gölet hem kötü kokuyor hem de balıklar ölmüş. Gerçekten çok iğrenç bir manzara var. Kokudan durulacak gibi değil. Evimizin yakın olması sebebiyle piknik yapacak başka da bir yerimiz yok. Kirliliğe karşı hiç önlem alınmamış çünkü kurumuş ölü balıklar var. Buranın temizlenmesi gerekiyor" dedi.