  • BIST 1.153
  • Altın 482,943
  • Dolar 7,9218
  • Euro 9,3188
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

'Simge proje'deki göletlerde balıklar, kirlilik nedeniyle öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan ve kentin simge projeleri arasında gösterilen 'Homeros Vadisi' mesire alanındaki göletlerin bazılarında kirlilik nedeniyle balıklar ölürken, çevreye de kötü koku yayılıyor.
'Simge proje'deki göletlerde balıklar, kirlilik nedeniyle öldü

Kentte 12 yıl önce dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da katılımıyla açılan ve yine dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'İzmir'in simge projesi' olarak adlandırdığı Bornova ilçesindeki mesire yeri 'Homeros Vadisi'nde, çevre kirliliği ciddi boyuta ulaştı. Vadi içinde, göletlere atılan çöpler nedeniyle kötü koku ve görüntü oluşurken, göletlerden bazılarında artan kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor. Su yüzeyini yüzlerce ölü balık kaplarken, göletlerde suyun çekildiği noktalarda da ölü balık kalıntılarına rastlanıyor. Şehir merkezine yakınlığıyla İzmirlilerin tercih ettiği noktalardan olan 'Homeros Vadisi'ne gelenler, çevre kirliliğinin bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

IZMIR'IN BORNOVA ILCESINDE BULUNAN 'HOMEROS VADISI' MESIRE ALANINDA BULUNAN GOLETLERIN BAZILARINDA YASANAN KIRLILIK SEBEBIYLE CEVREYE YOGUN BIR KOTU KOKU YAYILIRKEN, OLU BALIKLAR DA SUYUN YUZEYINE VE KIYISINA VURDU. PIKNIK YAPMAK ICIN BOLGEYE GELEN VATANDASLAR ISE TEMIZLIK CAGRISINDA BULUNDU.(FOTO: TOLGA TAHCI IZMIR DHA)

'PİKNİĞE GELİNCE KOKMAYAN YER ARIYORUZ'

Bölge halkından Harun Şeker (31), kirliliğin tehlikeli olduğunu, duruma el atılması gerektiğini belirterek, "Genellikle hafta sonları buraya pikniğe geliyorduk ancak artık kokudan duramıyoruz. Bunun dışında çevrede kirlilik de söz konusu. Kirlilik sebebiyle balıklar ölüyor. Bu göletlerdeki kirlilik büyük tehlike arz ediyor. Çünkü buraya gelen çocuklar rahatlıkla gölete inip, hastalık kapabilirler. Artık burayı temizlesinler. Pikniğe geldiğimizde kokmayan yer arıyoruz ama pek bulamıyoruz. Gidecek yerimiz olmadığı için mecburen buraya geliyoruz. Temizlenmesi gerekiyor ama temizlenmiyor" dedi.

IZMIR'IN BORNOVA ILCESINDE BULUNAN 'HOMEROS VADISI' MESIRE ALANINDA BULUNAN GOLETLERIN BAZILARINDA YASANAN KIRLILIK SEBEBIYLE CEVREYE YOGUN BIR KOTU KOKU YAYILIRKEN, OLU BALIKLAR DA SUYUN YUZEYINE VE KIYISINA VURDU. PIKNIK YAPMAK ICIN BOLGEYE GELEN VATANDASLAR ISE TEMIZLIK CAGRISINDA BULUNDU.(FOTO: TOLGA TAHCI IZMIR DHA)

'YAKINDA ÖRDEKLER DE ÖLÜR'

Ölü balıkların yanı sıra çevrede çok kötü koku olduğunu belirten Abdi Kartal ise "Bornova ilçe merkezine çok yakın olması nedeniyle özellikle hafta sonları çocuklarımı alıp, Homeros Vadisi'ne giderdim. Ancak gördüğüm manzara beni çok şaşırttı. Vadideki göletlerden çok pis bir koku yayılıyor. Bunun dışında göletlerde ölü balıklar var. Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nden buranın kısa sürede temizlenmesini istiyorum. Çünkü çok kötü bir manzara var. Kim ailesini ve çocuklarını buraya getirmek ister? Ölü balıkları görünce çok üzüldüm. Her canlı gibi onların da yaşaması gerekiyor. Göletlerde ördekler de var ama bu kirlilik sebebiyle yakında onlar da ölür" diye konuştu.

IZMIR'IN BORNOVA ILCESINDE BULUNAN 'HOMEROS VADISI' MESIRE ALANINDA BULUNAN GOLETLERIN BAZILARINDA YASANAN KIRLILIK SEBEBIYLE CEVREYE YOGUN BIR KOTU KOKU YAYILIRKEN, OLU BALIKLAR DA SUYUN YUZEYINE VE KIYISINA VURDU. PIKNIK YAPMAK ICIN BOLGEYE GELEN VATANDASLAR ISE TEMIZLIK CAGRISINDA BULUNDU.(FOTO: TOLGA TAHCI IZMIR DHA)

Önlem alınması gerektiğini belirten Ramazan Kocaeli de "Gölet hem kötü kokuyor hem de balıklar ölmüş. Gerçekten çok iğrenç bir manzara var. Kokudan durulacak gibi değil. Evimizin yakın olması sebebiyle piknik yapacak başka da bir yerimiz yok. Kirliliğe karşı hiç önlem alınmamış çünkü kurumuş ölü balıklar var. Buranın temizlenmesi gerekiyor" dedi. 

IZMIR'IN BORNOVA ILCESINDE BULUNAN 'HOMEROS VADISI' MESIRE ALANINDA BULUNAN GOLETLERIN BAZILARINDA YASANAN KIRLILIK SEBEBIYLE CEVREYE YOGUN BIR KOTU KOKU YAYILIRKEN, OLU BALIKLAR DA SUYUN YUZEYINE VE KIYISINA VURDU. PIKNIK YAPMAK ICIN BOLGEYE GELEN VATANDASLAR ISE TEMIZLIK CAGRISINDA BULUNDU.(FOTO: TOLGA TAHCI IZMIR DHA)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Et dönerde kanatlı hayvan ve lohusa şerbetli hile08 Ekim 2020 Perşembe 11:01
  • Adalet Bakanı Gül: Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur08 Ekim 2020 Perşembe 10:41
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bilişim Vadisi'nde Tasarım Kümelenmesi'ni kasımda açacağız08 Ekim 2020 Perşembe 10:38
  • Esenyurtta evde yalnız bırakılan çocuklar için mahalleli seferber oldu08 Ekim 2020 Perşembe 10:33
  • Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde çok kuvvetli sağanak uyarısı08 Ekim 2020 Perşembe 10:18
  • İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne yönelik 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlenmesi planlanıyor08 Ekim 2020 Perşembe 10:17
  • Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına 670 polisle operasyon: 19 gözaltı08 Ekim 2020 Perşembe 10:13
  • Diyanet 5 bin personel alacak08 Ekim 2020 Perşembe 10:09
  • Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 29 şüpheliden 21'i yakalandı08 Ekim 2020 Perşembe 09:58
  • Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler bugün başladı08 Ekim 2020 Perşembe 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti