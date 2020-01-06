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Simide zam geldi!

Bugünden geçerli olmak üzere İstanbul'da simide zam yapıldı. Simitçi esnafı, susama ve una yapılan zamların, simit fiyatlarındaki artışta etkili olduğu görüşünde.
Simide zam geldi!

İstanbul'da 100 gram simidin fiyatı 1 lira 75 kuruştan 2 liraya yükseldi.

ZAM BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu.

"SUSAMA VE UNA GELEN ZAMLAR ETKİLİ OLDU"

Simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, "Simide zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ÖĞRENCİLER TÜKETİYOR"

Simitteki artışın normal olduğunu belirten Ali Yağcı isimli esnaf ise, "Biraz durgunlaştı işler. Vatandaşımız alışacaktır fiyata. Fiyat normal. Fiyat artışının nedeni susam ve undan kaynaklanıyor. Simit en çok kahvaltı saatlerinde ve öğlen aralarında satılıyor. İnsanlar aperatif olarak tüketiyor. En çok da öğrenciler tüketiyor" şeklinde konuştu.

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