Simide zam yolda

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş artan maliyetlerden dolayı simide zammın yolda olduğunu söyleyerek, “Simite 25 kuruş zam yapacağız, 90 gramlık bir simit 1 lira 75 kuruş olacak. Zam bu hafta uygulanabilir” dedi.

Ankara Pideciler Simitciler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Esnafın artan maliyetlerden dolayı zor durumda olduğunu belirten Delibaş, simite zammın yolda olduğunu söyledi. Delibaş, “Simit zammını birliğimize sunduk ve onay aldık. Simite 25 kuruş zam yapacağız, 90 gramlık bir simit 1 lira 75 kuruş olacak. Simit zammı ne zaman uygulanacağı esnafla yaptığımız istişareden sonra belli olacak” dedi.

CAMEKANLI ÜRÜN SATIŞINI SİMİTÇİ ESNAFI YAPACAK

Halk Ekmek Simit Camekanı Yetkilendirilmiş İşletici Belgeleri dağıtımı ANKESOB Toplantı Salonu'nda yapıldı. Oda Başkanı Savaş Delibaş ile ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ve Halk Ekmek Satış Denetim Kontrol Müdür Yardımcısı Gül Kaksa birlikte işletmecilere kartları dağıttı. Program öncesi oda başkanı Delibaş gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Delibaş, “Bugün halk ekmekle birlikte bir proje ürettik. Arkadaşlarımıza eğitimini verdik ve kimliklerini dağıttık. Daha önce böyle bir uygulama yoktu ve resmiyet kazandırdık. Artık Ankara simidimizin işin ehli olan ustalarımızın ellerinde olması bizim içimizi rahatlatıyor. Sokakta, okullar, kafeler dahil birçok yerde eski tadı yakalayacağız'' ifadelerini kullandı.” diye konuştu.

MALİYET YÜKSELDİ, ZAM GELDİ

Simit zammına ilginde açıklamalarda bulunan Delibaş, “Simit zammını birliğimize sunduk ve onay aldık. Simite 25 kuruş zam yaptık, 90 gramlık bir simit 1 lira 75 kuruş oldu. Esnaf zor günler geçiriyor, maliyetler yükseldi. Bu zam gerekliydi. Elektrik ve doğalgaz giderleri esnafı zora sokuyordu. Zammı esnafımızla istişare ettikten sonra hayata geçirmeyi planlıyoruz. Büyük ihtimal bu hafta uygulamaya sokacağız. Tam tarih daha kesinleşmedi” ifadelerini kullandı.

5 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ KAHVALTI

Dar gelirli öğrencilere yönelik simit kahvaltı projesi içinde açıklamalarda bulunan Delibaş, Dar gelirli 5 bin öğrenci, “Simit kahvaltı kartı” ile ücretsiz simit alıp kahvaltı edebilecek. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştireceğiz. 150 noktadan öğrenciler bu kartlarla kahvaltılarını yapabilecekler” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

