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Simitçi baba ve oğulun hastane önünde 'ekmek' mesaisi

Konya'da hastane önünde çeyrek asırdır simit satan 53 yaşındaki Erdoğan Tosun, üniversite mezunu oğluyla ekmek mücadelesi veriyor.
Simitçi baba ve oğulun hastane önünde 'ekmek' mesaisi

Konya'da hastane önünde simit satan 53 yaşındaki Erdoğan Tosun, üniversite mezunu oğluyla ekmek parası kazanmak için mesai harcıyor.

Simitçi Erdoğan Tosun, fırından sabah saatlerinde aldığı sıcak simitleri, merkez Meram ilçesinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önündeki seyyar arabasına getiriyor.

Hastaneye gelenleri tebessümle karşılayan Erdoğan ve oğlu İsmet Tosun, hem evlerinin geçimini sağlıyor hem de gülen yüzleriyle hasta yakınlarının içini ısıtıyor.

Geçimini sağladığı simitçilikle dört çocuk okutan Tosun, dışarıdan basitmiş gibi görünen simitçiliğin kendisine ve çocuklarına "hayat öğretmenliği" yaptığına inanıyor.

"Haftanın beş günü hasta ve yakınlarına hizmet veriyoruz"

Erdoğan Tosun, vatandaşlara hizmet vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Simitçiliğin kolay bir meslek olmadığını belirten Tosun, "Kışın karda ve fırtınada, yazın ise 40 derecede asfaltın sıcağında bu hizmeti vermek zorundayız. 'Bugün işe gitmeyeyim' demek gibi bir lüksümüz yok. Haftanın beş günü hasta ve yakınlarına hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Hastane önünde toplumun her kesiminden insanlarla karşılaştığını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Anlayışlı insan da çok anlayışsız insan da. Hastane önü olduğu için acele edenler var. Sanıyorlar ki Konya'da bir tane fırın var, simitlerin hepsi oradan çıkıyor. Bizim simidimiz kaliteli. Adını da 'hastane simidi' koymuşlar. Alan herkes memnun. Kimisi parasını kaybediyor, kimisi 'sonra veririm' diyor, getirmiyor. Bazı insanlar da bize para bırakarak, ihtiyaç sahibi insanlara simit dağıtmamızı istiyor."

Bir metrekare tezgahıyla dört çocuğunu okutmuş

Tosun, yıllardır başında beklediği bir metrekare simit arabasından kazandığı parayla evinin geçimini sağladığı gibi dört çocuğunu da okutmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Çocuklarının hepsinin bir süre bu tezgahta kendisine yardım ettiğini aktaran Tosun, şunları kaydetti:

"Dört çocuğum var, hepsini okuttum. Biri veteriner hekim oldu, diğeri Çukurova Üniversitesinde okuyor, diğeri de fen lisesine gidiyor. Bana yardım eden oğlum İsmet de ziraat mühendisliği okudu ancak KPSS'den yeterli puan alamayınca yanımda işe başladı. Hayat mücadelesine devam ediyoruz. Çocuklarımın hepsi küçükken bana yardım etmeye gelirdi. Şu anda üniversitede okuyan kızım bile yaz tatillerinde bana yardım etti. Onları tezgahtarlığa alıştırdım."

İsmet Tosun (27) ise KPSS'yi kazanıncaya kadar babasıyla bu mesleğe devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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