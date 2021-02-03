Simitçiler dayanamıyor! Sayı 450’den 380’e düştü

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, salgın dolayısıyla üyelerinin kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirterek, “Üye sayımız 450’den 380’e düştü. Dükkanını kapatıp kaydını sildirmeyen de çok sayıda” dedi.

Ankara Simitçiler, Pideciler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, salgından dolayı üyelerinin olumsuz etkilendiğini ve çok sayıda esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Başkan Savaş Delibaş, gazetemizin de içerisinde bulunduğu basın mensuplarına pandemi döneminde yaşadıkları sorunlar ve girdi maliyetlerine gelen zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Delibaş, süreç içerisinde kendilerine sağlanan desteklerle ilgili bilgiler vererek, "Simitçi esnafı kira yardımı alamadı, hibe - kredi desteğinden yararlanamadı. Desteklerden lokantancılar, tatlıcılar, terziler ve hatta çiğköfteciler yararlandı; ama simitçiler yararlanamadı. Bizim simitçi üyelerimiz kısa çalışma ödeneğinden yararlandı" dedi.

“YÜZDE 80 İŞ POTANSİYELİ KAYBIMIZ VAR”

Salgından kaynaklı cirolarında büyük oranda düşüş yaşandığını, giderlerinin ise çok fazla değişmediğini ifade eden Delibaş, "Simitçiler pandemi başladı başlayalı en kötü dükkân aylık 5-10 bin lira arası zarar ediyor. Dükkanı da kapatamıyoruz. Sadece paket servis kurtarmıyor. Simitçi esnafı salonda yüzde 80 ciro yapıyor, paket serviste yüzde 20 iş yapıyordu. Şimdi yüzde 80 iş potansiyeli kaybımız var" diye konuştu.

“ÇALIŞAN SAYISI 25’TEN 5’E DÜŞTÜ”

Cirodaki azalmalardan dolayı işletmelerin çalışanlarını ücretsiz izne göndermek zorunda kaldığını belirten Delibaş, "25 tane eleman çalışan bir simitçi dükkânında şimdi 5 kişi çalışıyor. Ücretsiz izne çıkarılanlar bin 100 TL kısa çalışma ödeneği alıyor; ancak işletmecilerimiz, geriye kalan maaşını veriyor. Çünkü o paraya geçinmek çok zor" dedi.

“GİRDİ MALİYETLERİ KATLANDI”

Salgınla birlikte ürün yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra diğer giderlerin de büyük oranda arttığını söyleyen Delibaş, “İşlemenin malzemenin yanı sıra kira, elektrik, su, doğal gaz giderleri var. Fırınlarımız elektrikle çalıştığı için elektrik faturaları kirayı 2’ye katlar. Aylık en kötü 7- 8 bin TL elektrik giderimiz var” şeklinde konuştu.

“SİMİTÇİ ESNAFI DÜKKAN KAPATIYOR”

Salgının olumsuz etkilerinden dolayı Oda’ya kayıtlı üye sayılarında ciddi azalmalar yaşandığının bilgisini veren Delibaş şöyle devam etti: “Pandemi öncesinde 450 üyemiz vardı, şimdi Oda’mıza kayıtlı üye sayısı 380. Yüzde 20 oranında bir kayıp yaşadık. Mesela dükkânını tamamen kapatmış; ancak odadan kaydını sildirmemiş birçok esnafımız da var. Şöyle bir durum da var: esnaf artık borcu yüzünden dükkânı eşinin üzerine devrediyor. 380 simitçinin arasında en az 100 simitçi böyle bir durumla karşı karşıyadır”

SİMİDE ZAM İSTEDİ

Başkan Delibaş, salgın dolayısıyla girdi maliyetlerine gelen zamları ve düşen ciroları gerekçe göstererek üst kuruluşlarına simide ve diğer ürünlere zam yapılmasını talep ettiklerini anlattı. Dükkanların her geçem gün borç batağına sürüklendiğini kaydeden Delibaş, dükkanlarda mecbur kaldıkları için içecek ya da alternatif ürünler satarak para kazanmaya çalıştığını söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-