Simitçilerden Zam Kararı

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası, 4 ay önce zam yaptığı simide yeni bir zam kararı daha aldı. Maliyetlerin artmasının gerekçe gösterildiği zam talebi, onaylanırsa 2,5 liraya satılan simidin fiyatı 3 TL çıkacak.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası, Başkent’te 2,5 liraya satılan simidin fiyatını 3 TL’ye çıkarma kararı aldı. Oda Başkanı Savaş Delibaş başkanlığında hafta başında yapılan toplantıda zam kararının oybirliği ile alındığı öğrenildi.

ZAM GEREKÇESİ GİRDİ MALİYETLERİNİN ARTMASI

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldıkları ifade edildi. Oda, aldığı zam kararını üst kuruluşu olan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (ANKESOB) sunacak ve onay verilirse karar kesinleşecek. Karar kesinleşirse Ankara’da simit fiyatı yüzde 20 zamlanarak 3 TL olacak.

EN SON ZAM 4 AY ÖNCE YAPILDI

Ankara’da simit grubuna en son zam yaklaşık 4 ay önce yapıldı. İki liraya satılan simit, geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde 2,5 liraya yükselmişti. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, 4 ay önce yapılan zam hakkında girdi maliyetlerini gerekçe göstererek, simit fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetmişti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA