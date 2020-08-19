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Sinan Gümüş: Tek amacım çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek

Fenerbahçe'nin 3+1 yıllığına renklerine kattığı Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sinan Gümüş: Tek amacım çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek

Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin futbolcusu olduğunu belirten Sinan Gümüş, tek amacının çubuklu formayı başarıyla taşımak olduğunu belirtti. 26 yaşındaki forvet şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Bu büyük aileye katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Bugünden itibaren tek amacım çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek ve Fenerbahçe taraftarlarına 'Sinan Gümüş iyi ki burada' dedirtebilmek, hep birlikte yaşayacağımız gurur dolu günlerin parçası olabilmektir. Tüm taraftarlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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