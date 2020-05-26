Sınav giriş yeri değiştirilebilir mi?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav giriş yerlerini değiştirmek isteyen üniversite adaylarını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran’da üniversite hayali için sınava girmeyi bekleyen 2,5 milyon adayı yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Pek çok aday, sınav giriş yerlerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini merak edip araştırıyor. Adaylar, koronavirüs nedeniyle ikamet ettikleri adreslere daha yakın noktalarda sınava girmek istiyor.

SINAV GİRİŞ YERLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPMALI?

Bu konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Aygün açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan ÖSYM Başkanı Aygün, sınav giriş yerlerini değiştirmek isteyen adayların mayıs ayı sonuna kadar taleplerini içeren dilekçelerini Ankara’daki ÖSYM Başkanlığına iletmeleri halinde taleplerinin işleme konulacağının müjdesini verdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



