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Sınav kaygısına 'sesli' terapi

Konya'da bir psikolojik danışmanlık merkezi, kişiye özel hazırladığı klasik müzik ve sesli anlatım içeriğiyle, dikkat bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve sınav stresi yaşayan öğrencilere destek oluyor.
Sınav kaygısına 'sesli' terapi

Konya'da psikolojik destek merkezine başvuran öğrenciler, dinleti yazılımıyla aldıkları terapi ile dikkat bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve sınav stresi ile başa çıkıyor.

Kent merkezindeki kliniğinde hizmet veren Bayram Duysak, sınav dönemlerinde öğrencilerden yoğun danışmanlık talebi aldıklarını söyledi.

Sınav stresi, kaygı ve öğrenme güçlüğü yaşayanlara rehberlik yaptıklarını anlatan Duysak, rehberlik ve danışmanlıkta teknolojiyi etkin şekilde kullandıklarını vurguladı.

Duysak, klasik müzik ve sesli anlatım içeriğini dinleyicisine sunan bir yazılım kullandıklarını belirterek, dikkat bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve sınav stresi yaşayan öğrencilere destek olduklarını ifade etti.

24 gün boyunca günde bir saat dinleti

Programla, görüşme gerçekleştirilen kişiye özel sesli içerik hazırlandığını aktaran Duysak, şöyle devam etti:

"Online, çevrim içi uygulanan bir program. Kişi ile birebir, telefonla veya internet üzerinde ön görüşmeye yapıyoruz. Bunun akabinde ön değerlendirme yapıyoruz. Kişiye özel sesli anlatım ve frekans oluşturuyoruz. Uyguladığımız bir çeşit dinleti programı. Sol kulaktan klasik müzik, sağ kulaktan ise konuşma sesi veriyoruz. Seslerin frekansı ve müziğin türü kişiden kişiye değişiyor. Beyindeki sorunlu alana uyarı gönderiyoruz. Sağ kulaktaki konuşma sesiyle de beynin iki yarım küre arasındaki iletişimini geliştirerek, pozitif değişimler oluşturmaya çalışıyoruz. Sistem kişiye özel hazırlanan ses dosyasını mail yoluyla gönderiyor. Bunun cep telefonu uygulaması var. Kişi bunu 24 gün boyunca günde bir saat telefonundan dinleyerek dertlerinden kurtuluyor."

"Terapi ile Türkçe neti arttı"

Duysak, kişinin bu yöntemle sosyal ve iş hayatında herhangi bir aksama yaşamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sesli terapi ile kaygı, stres, depresyon, dikkat dağınıklığı, odaklanma ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerde pozitif sonuçlar elde ettik. Olumsuz etkisi olan kaygının azaldığını gözlemliyoruz. Bu da başarıyı getiriyor. Bir öğrencimizin, paragraf sorularını anlamada sorun yaşadığı için Türkçe neti düşüyordu. Bu terapiye başladıktan sonra öğrencimizin netleri arttı ve başarı elde etti. Bu metodla odaklanma ve dikkat dağınıklığı yaşayan kişide verimliliğin artmasını sağlıyoruz. Kişide var olan potansiyeli yükselterek, adeta limitlerini zorluyoruz. Güzel ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Yüzde 80 oranında başarı oranına ulaştık."

Yurt dışına "online" rehberlik

Kişisel gelişim için de çok sayıda kişinin kliniğe başvurduğunu dile getiren Duysak, "İş dünyasına seminerlerle ve lokal çalışmalarla terapiyi anlatıyoruz. İş performansını artırmaya yönelik çalışanlara da uyguluyoruz. Kişinin stresini normale indirgiyoruz. Yurt dışında da uyguladığımız danışanlarımız var. Almanya, Azerbaycan ve Kırgızistan'da terapi uyguladığımız kişiler var. Türkiye'nin de çeşitli illerinden çok sayıda kişiye destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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