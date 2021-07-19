Sınav Kaygısından Kurtulabiliriz

Hemen hemen herkes bir sınav veya test ile karşı karşıya kaldığında gergin hisseder veya biraz endişe duyar. Aslında, büyük bir sınava bir dereceye kadar endişe duymadan yaklaşmayan bir öğrenci bulmak olağandışıdır. Birçok öğrenci öncesinde, sırasında ve hatta bir sınavdan sonra bu endişeyi yaşar. Sınava hazırlanırken ve sınava girerken biraz endişe duymanız son derece doğaldır. Bir sınavla ilgili çok fazla kaygı genellikle sınav kaygısı olarak adlandırılır. Sınav kaygısı öğrenciler arasında çok yaygın! Çalışmanıza engel olabilir ve zorluk yaşayabilirsiniz. Ayrıca, çok fazla kaygı olabilir buda performansınızı bloke eder. Test sırasında bildiklerinizi göstermekte zorlanabilirsiniz.

Sınav kaygısı öğrencilerde birçok soruna neden olabilir. Stresli duygular, bir öğrencinin bilgiyi özümseme, tutma ve hatırlama yeteneğini engelleyebilir. Kaygı beyinde olanı geri alma yeteneğimizi engelleyen bir tür "gürültü" veya "zihinsel statik" yaratır. Aynı zamanda anlama ve akıl yürütme yeteneğimizi büyük ölçüde bozar.

Araştırmalar, öğrencilere hem duygusal hem de duygusal gelişim sağlayan araçlar ve stratejiler sağlamanın sınava hazırlanırken sınav kaygısının üstesinden gelmelerine yardımcı olabileceğini ve kritik durumlara hazırlanma ve performans gösterme yeteneklerini geliştirebileceğini gösteriyor. Bazılarını sizlerle paylaşmak istedim.

Bir gece önce ders çalışarak geç kalmayın. Uykuya ihtiyacınız var.

Sınav gününde sizin için stres yaratan arkadaşlarınızla vakit geçirmeyin.

Gerilmeye başlarsanız, rahatlamak için yavaşça birkaç derin nefes alın.

Kendinize testin sadece bir sınav olduğunu hatırlatın.

Ayrıntıları ana fikirlere entegre etmeye odaklanın.

Testten önceki son bir saat rahatlatıcı bir şeyler yapın.

Kendinize sınavda elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı söyleyin, bu yeterli olacaktır!