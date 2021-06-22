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Sınav öncesi moral buluşması

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, gelecek hafta YKS sınavına girecek olan Altındağlı gençler ile bir araya geldi. 
Sınav öncesi moral buluşması

Altındağlı gençlere sınav motivasyonu... Karapürçek Kütüphanesi’nde Altındağlı gençlerle bir araya gelen Başkan Balcı “Önemli bir sınava girecek olan gençlerimizle buluştuk. Harıl harıl ders çalışıyorlardı. Kısa bir mola verdik, biraz sohbet ettik. Moral ve motivasyon takviyesi yaptık” dedi.

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“MAHALLE KÜTÜPHANESİNDE SINAVA HAZIRLANDIRLAR...”

Altındağlı gençlerin her alanda başarı kazanacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Balcı "Altındağlı gençlerimizin hepsiyle gurur duyuyoruz, gençlerimizi de, onlara emek veren ailelerini de tebrik ediyoruz. Bu gençlerimizin büyük bir kısmı dershaneye gitmeden, ek ders almadan bu sınava hazırlandı. Yalnızca belediyemizin açmış olduğu mahalle kütüphanelerinde planlı ve sistemli bir şekilde çalışarak sınava hazır hale geldiler. Hepsinin hayallerine kavuşmasını, istedikleri bölümleri kazanmasını temenni ediyorum. Hepsini çok aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Daha nice Altındağlı çocuğumuzun, gencimizin güzel başarılara imza atmasını diliyorum” dedi. Altındağlı gençlerin daima yanlarında olacaklarını da vurgulayan Başkan Balcı “Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarılı olsun. Biz daima yanlarında olacağız, onları desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.
 

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