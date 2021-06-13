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Sınav öncesi motivasyon semineri

Altındağlı gençler, yaklaşan YKS öncesinde, motivasyon seminerinde bir araya geldi. Gençlerin heyecanına Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu. 
Sınav öncesi motivasyon semineri

Altındağlı gençlere, YKS öncesi moral buluşması yapıldı. Kırlangıç Akademi Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Kurucusu, Halkla İlişkiler ve NLP Uzmanı Valit Aslankol, Altındağlı gençlerle bir araya geldi. 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminer, katılımcıların büyük beğenisini topladı. “Son Dokunuş” başlıklı seminerde, sınav kaygısı ve stres yönetimi gibi konulara değinen Aslankol, sınav nedeniyle strese giren ve kaygı duyan gençlere rahat nefes aldırdı. 

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“STRES YÖNETİLEBİLİR”

Stresin insan hayatının her döneminde maruz kalınabilinen bir duygu durumu olduğunu ifade eden Aslankol, stresin yönetilebilen bir duygu olduğunu vurguladı. Olumlu değerlendirildiğinde stresin bir öğrenciyi sınava, sporcuyu müsabakaya, bir atleti koşuya, bir çalışanı da işini daha iyi yapmaya yönlendirdiğini söyleyen Aslankol “Stresi yönetmek, onu olumluya çevirmek, kaygımızı azaltmak ve kaygı duygusunu motivasyon kaynağı olarak değerlendirmek bizim elimizde...” dedi. Öğrencilere sınav öncesinde, duygu kontrolü ve stres yönetimi gibi konularda son bilgileri veren Aslankol, yaptığı konuşma ile öğrencileri motive etti. Aslankol daha sonra, katılımcıların sorularını da yanıtladı. 

“DAİMA YANLARINDAYIZ” 

Altındağlı gençlerin sınavda daha fazla başarılı olması için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Sınavlara çok az bir zaman kaldı. Altındağlı gençlerin kalan zamanı daha iyi değerlendirmeleri ve motivasyonlarını asla bozmamaları gerek... Gençlerimiz yeter ki başarsın, hedeflerine ulaşsın. Biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Altındağlı gençlere belediye olarak her zaman destek vereceğiz. Onlardan gelen talepler bizim önceliklerimiz arasında... Diliyoruz ki gençlerimiz sınavlardan başarılı sonuçlar elde etsin.” dedi. Başkan Balcı “Allah şimdiden tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin" temennisinde bulundu.

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