“Sınav Şartının Kaldırılmasını Yargıya Taşıyacağız”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB’in ilçe müdürü olarak atanacaklarda sınav şartını kaldırmasına tepki göstererek, söz konusu değişikliği yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB’in ilçe müdürü olarak atanacaklarda sınav şartını kaldırmasına tepki gösterdi. “Kul hakkı gasp ederek makamları işgal edenleri ödüllendirme anlamına gelecek bu değişikliğin yeniden düzenlenmesi” gerekiyor diyen Geylan, söz konusu değişikliği yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Geylan, Resmi Gazete’de yayınlanan Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki değişiklikle ilçe müdürü olarak atanacaklarda aranan sınav şartının kaldırılmasının yanlış olduğunu söyleyerek, karara tepki gösterdi.

HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURDU

“Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu tasarrufun eğitim çalışanlarında hayal kırıklığı oluşturduğunu görmelidir. 2014-2020 arasında mülakatlar marifetiyle mağdur edilen eğitim çalışanları, yıllardır iade-i itibar beklerken, tam aksine şimdi kul hakkı gasp ederek makamları işgal eden kimi kurum yöneticilerinin bir kez daha ödüllendirilmesi anlamına gelecek bu düzenlemeden dolayı huzursuz olmuşlardır.”

GEREĞİ YAPILMALI

TBMM’deki bütçe görüşmeleri esnasında bir soruya karşılık Mahmut Özer’in verdiği “MEB’i dernekler vakıflar yönetmiyor, biz yönetiyoruz” ifadesini çok kıymetli görüyor, yıllardır bu bakımdan MEB teşkilatının çok yorulduğunu ifade ediyor ve bundan sonraki süreçte de gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Öte yandan Bakanın TBMM’deki bu konuşmasının üzerinden daha 48 saat geçmemişken böylesi bir düzenlemenin yapılmış olması da manidar görülmelidir.”

LİYAKATE GÖRE YAPILMALI

“Bu doğrultuda yönetici atama ve görevde yükselme yönetmeliklerinin, başarı ve liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen bir sistemi ihdas edecek şekilde düzenlenmesi tartışmaya dahi kapalı bir gerçeklik olarak kabul edilmeli, MEB’e bağlı tüm kurumlarımızın yönetici atamaları bu anlayışla yürütülmelidir.”

KUL HAKKI GASP EDİLMEMELİ

Yönetmeliğini son on yılda on beş defa değiştirildiğini hatırlatan Geylan, “Yönetmelikler hala tartışma konusu oluyorsa bir yerlerde araz var demektir. Artık MEB’i liyakat ve adalet tartışmalarından kurtarmak tehiri olmayan bir zorunluluktur. MEB’den beklentimiz; kul hakkı gasp ederek makamları işgal edenleri ödüllendirme anlamına gelecek bu değişikliğin yeniden düzenlenmesi ve kurumlarımızı “babasının çiftliği” gibi gören bir takım yapılara üstünlük bırakmayacak adaletli ve kalıcı yönetici atama sisteminin ihdas edilmesidir. Türk Eğitim Sen olarak, söz konusu değişikliği yargıya taşıyacağımızın da kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA