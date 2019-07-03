  • BIST 99.687
  • Altın 257,384
  • Dolar 5,6340
  • Euro 6,3639
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
SON DAKİKAAvrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu
»

Sınava arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı... Şoke eden savunma

İstanbul'da Güler I, arkadaşı Emine T'nin yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken yakalandı. Güler I. ile Emine T. hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kanununa Muhalefet' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sınava arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı... Şoke eden savunma

İstanbul'da Güler I, arkadaşı Emine T'nin yerine ehliyet sınavına girmeye çalışırken yakalandı. Güler I. ile Emine T. hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kanununa Muhalefet' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan iki arkadaş ifadelerinde 'Başkasının yerine girmenin suç olduğunu bilmiyorduk' dediler. 

Sınav Şişli'de bir okulda 29 Aralık 2018'de yapıldı. Edinilen bilgilere göre, hasta olduğu gerekçesiyle sınava giremeyeceğini belirten Emine T.'ye arkadaşı Güler I., 'Paran yanmasın' yerine ben girerim' dedi. Güler I. arkadaşının kimliği ve sınava giriş belgesini görevlilere verdi. Bina sorumlusu fotoğraflarının benzemediğini fark ederek, durumu polise haber verdi. Güler I. ile Emine T. hakkında önce bina sorumlusu tarafından tutanak tutuldu sonra da karakolda işlem yapıldı. Emine T.'nin de sınavı iptal edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine iki arkadaş hakkında 'ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçundan dava açıldı. 

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın duruşmasına şikayetçi Milli Eğitim Müdürlüğü'nü avukatı ile sanıklar Güler I. ile Emine T. avukatları ile birlikte hazır bulundu. 

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Savunmasını yapan Emine T., sınav günü çok hasta olduğunu belirterek, "Sınava girmeyecektim. Arkadaşım da, hasta olduğumu bildiği için, 'yatırdığın para yanmasın' diyerek benim yerime sınava girebileceğini söyledi. Başkasının yerine sınava girmenin suç olduğunu bilmiyordum. Kendisine teklifi karşısında bir şey demedim" dedi. 

BOŞLUĞUMA GELDİ

Arkadaşının yerine  sınava girmek isterken görevliler tarafından yakalanan Güler I., ise başkasının yerine sınava girmenin suç olduğunu bilmediğini iddia ederek şöyle konuştu: "Diyeceksiniz ki 'cahil misin' ama böyle olacağını düşünemedim. Zaten okula gittiğimde kapıda polisleri görünce sınava girmek istemedim. Kapıdaki görevli kadın elimdeki belgeyi aldı ve 'Bu sen misin' dedi. 'Hayır' deyince de, durumu polislere bildirdi. Aslında sınava dahi girmemiştim. Boşluğuma geldi. İnsanları böyle meşgul ettiğim için özür dilerim" diye konuştu.  

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün avukatı ise sanıkların suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek ceza verilmesini istedi. 

TANIKLAR DİNLENECEK 

Mahkeme hakimi, sınav günü Güler I.'yı Emine T.'ye ait belgeyle sınava girmek isterken yakalayan sınav görevlisinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.  

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 25 kişinin öldüğü Çorlu'daki tren kazısı ile ilgili flaş gelişme03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
  • Mahkeme heyeti Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasından çekildi03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
  • Hayvansever kadından, 'Sokaklarda köpekleri besliyorum diye dövdüler' iddiası03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:22
  • Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
  • Bir anda hareketlilik başladı: Etrafını sardılar...03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:30
  • ABD basını yazdı: Türkiye'ye F-35'leri vermezsek...03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
  • Tunca Nehri'nde kum adacıkları oluştu03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
  • Vatandaş icralık: 3,5 milyon vatandaş ise icra takibinde03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
  • Modifiye araç tutkununun şaşkına çeviren 'takı'sı03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:05
  • Haziran ayı Enflasyon rakamları açıklandı03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti