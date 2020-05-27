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"Sınava girecek öğrencilere acilen test yapılmalı"

Gelecek Partisi'nden normalleşme süreci için uyarı geldi. Yapılan açıklamada yıllık izne çıkacak sağlık çalışanlarına ve sınavlara girecek öğrencilere derhal test yapılması istendi.
"Sınava girecek öğrencilere acilen test yapılmalı"

Koronavirüs mücadelesinde normalleşme adımları atılırken Gelecek Partisi'nden konuyla ilgili bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada izne ayrılacak sağlık çalışanlarına ve sınava girecek öğrencilere acilen test yapılması istendi.

Covid-19 Pandemi sürecinde 27 Mayıs itibarı ile ikinci normalleşme takvimi başladı. Henüz tedavisi bulunmayan, sadece tanı ve korunma sürecinde olan bu hastalık, tehdidini sürdürmektedir. 

Uzmanlar, yeni ataklara karşı gevşeme konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyorlar. Normalleşme takviminde, çok riskli süreçlerle karşı karşıyayız.

"DERHAL TEST YAPILMALIDIR"

Bu süreci az sorunla atlatmanın çaresi test sayısını hızla artırmak. Yıllık izne çıkacak sağlık çalışanlarına, LGS, YKS ve askeri lise sınavlarına girecek öğrencilere ve sınav gözetmenlerine, derhal test yapılmalıdır.

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