Sınavda başarılı olmanın yolu yöntemi ne? Cevabı İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevlerinde

Türkiye’de sınavlarda nasıl başarılı olunuyor? Sınavda başarılı olmanın yolu yöntemi ne? Öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için ne yapıyor? Sınavlarda başarılı olmak için ne yapmak lazım? Cevabı İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevlerinde...

Bilindiği üzere ülkemizde sınav sistemine dayalı bir eğitim sistemi yürürlükte. Türkiye’de her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle kıyasıya yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.

LGS VE YKS BİRBİRİNDEN FARKLI DÜŞÜNÜLEMEZ!

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS ( Liseye Geçiş Sınavı ) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS ’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek. Peki sınavda başarılı olmanın yolu yöntemi ne, sınavda başarılı olmak ve iyi bir okula yerleşmek için öğrenciler ne yapıyor, nereye başvuruyor, nasıl çalışıyor, hangi yöntemleri deniyor, nereden yardım alıyor?

İşte cevabı:

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor.

BAŞARININ SIRRI PROFESYONEL DESTEKTE

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

BAŞARI İÇİN ETKİLİ SİSTEMATİK YARDIMA İHTİYAÇ VAR

Çoğu kere çevremizdekiler bütün iyi niyet, sevgi ve samimiyetlerine rağmen bize yardımcı olamazlar. Çünkü etkili yardım için gerekli uzmanlığa ve sistemli yaklaşıma sahip değillerdir. İşte burada karşımıza yardımcı kaynak eserler çıkıyor. “Peki bu alanda kendisini kanıtlamış ve marka hâline gelmiş yardımcı kaynak eser merkezi neresi, o adrese nasıl erişirim?” diye sorarsanız cevabı çok basit: İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevleri …

TÜRKİYE’NİN BİRİKİMİ İŞLER KİTAPEVLERİNDE

Türkiye'nin en büyük yayınevi : 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler öncülüğünde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, bugün sahibi olduğu 30’un üzerinde yayınevi ile bu alanın tartışmasız en büyüğü…

Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli yaklaşık 3 bin öğretmen ve yazar kadrosuyla Türkiye’nin lideri konumunda… İşler Kitabevleri an itibariyle 500’e ulaşan bayi sayısıyla en yakın takipçisine dahi neredeyse 10 kat fark atıyor. Yeni nesil soru üretimi ve dijital yayıncılıkta sektörde aslan payını elinde bulunduruyor. Özetin özeti; İşler Kitabevleri ve İşler Yayın Grubu net biçimde sektörün birincisi ve de en büyüğü. Dev yazar ve öğretmen kadrosu ile Anadolu sathına yayılmış şubeleriyle İşler Yayın Grubu; sınavlara dair ne varsa Türkiye’nin birikimini 20 milyon öğrencinin hizmetine sunuyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrencilerin yolları mutlaka İşler Kitabevleriyle kesişmiştir.

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