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Sincan Anayurt Şehri Huzur hobi bahçelerinde yıkım gerginliği

Sincan Belediyesi, Anayurt Köyü’ndeki bir kooperatif hobi bahçesinde bazı yapıları ‘kaçak’ oldukları gerekçesiyle yıkmak istedi. Bahçe sahipleri tepki gösterip direndi, kimi bahçe sahipleri yere yığılıp gözyaşı döktü, yıkım 1 hafta ertelendi.
Sincan Anayurt Şehri Huzur hobi bahçelerinde yıkım gerginliği

Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediyesi Başkanlığı, Anayurt Köyü’ndeki bir hobi bahçesinde bazı yapıları ‘kaçak’ oldukları gerekçesiyle yıkmak istedi. Bahçe sahipleri tepki gösterip direndi, yıkım 1 hafta ertelendi. 

BAHÇE SAHİPLERİ TOPLUCA KARŞI ÇIKTI

Sincan Belediyesi sınırları içiresindeki Anayurt Mahallesi’nde Şehri Huzur Hobi Bahçeleri Kooperatifi’ndeki bazı yapıları ‘kaçak’ oldukları gerekçesiyle yıkmak istedi. Dün erken saatlerde bölgeye belediye kepçe ve dozerleri geldi. Yapılarının yıkılacağını haber alan bahçe sahipleri, bölgeye toplanarak, belediyeye tepki gösterdi.

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“KİME NE ZARARI VAR?”

Bahçe sahipleri, bahçelerinde meyve sebze yetiştirerek tarımsal faaliyette bulunduklarını belirterek, “Bunun kime ne zararı olabilir?” diye sorarken, belediye ekipleri “ellerindeki kararı uygulamak durumunda olduklarını” söylediler. 

“ELİNİZE NE GEÇECEK?”

Bahçe sahipleri belediyenin kepçe dozerlerinin önüne geçerek, yıkıma engel olmaya çalıştılar. Bu arada olayın duyulmasıyla sosyal medyada pekçok vatandaş “Hobi bahçelerini yıkınca elinize ne geçecek?”, “Bu bahçelerin az ilerisindeki villaları da yıkın da görelim” şeklinde paylaşımlarda bulunarak, karara tepki gösterdiler. 

Kimi bahçe sahipleri evlerinin yıkımla karşı karşıya kalması karşısında yere yığılıp göz yaşı döktü. Komşuları gözyaşı döken vatandaşı sakinleştirmeye çalıştı.

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TOPLUM BAHÇELERİ DERNEĞİ’NDEN DESTEK

Hobi bahçesi sahiplerince kurulmuş olan Toplum Bahçeleri Derneği yetkilileri de olay yerine gelerek, yıkım kararına karşı çıktı. Dernek yetkilileri, özellikle pandemiyle birlikte insanların bağ ve bahçelere yöneldiğini, bahçelerin bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Madem mevcut bahçelere müsaade edilmiyor, bunlar izinsiz yapılar, devlet yapsın izinlisini, ruhsatlısını, neden yapmıyor” diye sordular. 

YIKIM KARARI ERTELENDİ

Tepkiler üzerine konunun Valilik gündemine geldiği ve Valilik kararı ile yıkım kararının durdurulduğu öğrenildi. Bu arada vatandaşlara bahçelerindeki yapıları kendileri yıkmaları için 1 hafta süre tanındığı belirtiliyor. Vatandaşların bu 1 haftalık süre içerisinde evlerini yıkmamaları halinde belediyenin gelip yıkımı gerçekleştireceği ve masrafı da vatandaştan tahsil edeceği ifade ediliyor.

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