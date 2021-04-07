Sincan Anayurt’ta bahçede yıkım gerginliği, vatandaş tepkili

Sincan Belediyesi Anayurt’ta bir hobi bahçesindeki yapıları yıkmak istedi, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Bahçe sahipleri belediye kepçe ve dozerlerinin önüne geçerek, yıkıma direndi. Vatandaş tepkili: "Yazıklar olsun..."

Sincan Belediyesi'nin hobi bahçelerine yıkım kararı tepkiyle karşılandı.

Sincan Belediyesi Başkanlığı, ilçe sınırları içerisindeki Anayurt Köyü'ndeki Şehri Huzur Kooperatifi hobi bahçe lerindeki bir kısım yapıyı yıkmak istedi.

Bahçe sahipleri biraraya gelerek, yıkım kararına tepki gösterdi.

Şehri Huzur hobi bahçesi sahipleri yıkım için gelen belediye kepçe ve dozerlerinin önüne geçerek, yıkıma direndi.

Bahçelerinde meyve sebze yetiştirdiklerini, üzerinde bu işleri yaparken başlarını sokacakları küçük birer yapı olduğunu anlatan bahçe sahipleri, "Bunun kime ne zararı var. Tarımsa biz de burada tarım yapıyoruz hem de organik ve doğal tarım" diyor.

VİLLALARI DA YIKIN DA GÖRELİM

Olayın sosyal medyada duyulmasıyla "Yazıklar olsun bu garibanların barakasının ne zararı var sıkıyorsa 200 mt ilerdeki villaları yıkınsanıza" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.

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