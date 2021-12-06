  • BIST 1.927,39
  • Altın 783.37875
  • Dolar 13.8241
  • Euro 15.6033
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

Sincan Atatürk’te mahkemeden satılık dükkan

Sincan’ın Atatürk mahallesinde 34 metre kare büyüklüğündeki dükkan sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor. Sincan Atatürk’te mahkemeden satılık dükkanın değeri 160 bin TL olarak ilan edildi. İlk satış ihalesi 11 Şubat 2022 de yapılacak.
Sincan Atatürk’te mahkemeden satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Atatürk mahallesinde 34 metre kare büyüklüğündeki dükkan sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor. 

Sincan Atatürk’te mahkemeden satılık dükkanın değeri 160 bin TL olarak ilan edildi. 

İlk satış ihalesi 11 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. 

2. satış günü ise 11/02/2022.

Satış yeri : Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

sincan-ataturk-mahallesi-mahkemeden-satilik-dukkan.jpg

 

Gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi alacak04 Aralık 2021 Cumartesi 09:35
  • İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Elemanı alacak04 Aralık 2021 Cumartesi 09:33
  • Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak04 Aralık 2021 Cumartesi 09:31
  • Keçiören Uyanış’ta icradan satılık 4+1 dubleks daire03 Aralık 2021 Cuma 07:47
  • Halk Ekmek pastane arabası satın alacak03 Aralık 2021 Cuma 07:42
  • Kayseri Büyükşehir’den kiralık dükkan03 Aralık 2021 Cuma 07:36
  • Beypazarı Namazgah’ta icradan satılık daire02 Aralık 2021 Perşembe 07:58
  • Ankara Keçiören’de kiralık hastane kantini02 Aralık 2021 Perşembe 07:52
  • Keçiören Hastanesi tıbbi gaz satın alacak02 Aralık 2021 Perşembe 07:46
  • Eti Maden personel alım ilanı yayınlandı01 Aralık 2021 Çarşamba 07:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti