Sincan Atatürk’te mahkemeden satılık dükkan

Sincan’ın Atatürk mahallesinde 34 metre kare büyüklüğündeki dükkan sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor. Sincan Atatürk’te mahkemeden satılık dükkanın değeri 160 bin TL olarak ilan edildi. İlk satış ihalesi 11 Şubat 2022 de yapılacak.