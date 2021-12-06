Sincan Atatürk’te mahkemeden satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Atatürk mahallesinde 34 metre kare büyüklüğündeki dükkan sahibinin borcu nedeniyle mahkeme yoluyla satılıyor.
Sincan Atatürk’te mahkemeden satılık dükkanın değeri 160 bin TL olarak ilan edildi.
İlk satış ihalesi 11 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.
2. satış günü ise 11/02/2022.
Satış yeri : Mezat Salonu
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