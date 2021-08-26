  • BIST 1.448,520
  • Altın 483,13
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8400
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Sincan ATO'da gençlere yönelik projelerini sergiledi

"Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Sincan Belediyesi gençlerle ilgili hayata geçirdiği projeleri kurulan stantla katılımcılara tanıttı.
Sincan ATO'da gençlere yönelik projelerini sergiledi

 Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlere yönelik hizmetleri çok önemsediklerini ifade ederek projelerin detaylarını paylaştı. Açılan standa gençlerin ilgisi yoğundu. 
Kültür-sanat, spor, teknoloji ve çok daha fazlası... Türkiye'nin dört bir yanından gençler, il ve ilçe belediyeleri Ankara ATO Kongre Merkezi'nde “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde bir araya geldi. Sincan Belediyesi de kurduğu stantla etkinlikte yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta katılımcılara hitap etti. 

4-103.jpg

"İnsan Dostu Şehirler Kurmalıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç dostu şehirler yaklaşımını çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Belediyeler Birliğimizin düzenledikleri sergiyi bu doğrultuda ortaya konmuş bir irade beyanı olarak görüyorum. Gençlerimizin içinde olduğu her proje gibi bu gayretin de boşa gitmeyeceğini, mutlaka hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

5-071.jpg

Sincan Belediyesi Projeleriyle Göz Doldurdu

Sincan Belediyesi de kurulan stantta projelerini vatandaşlara anlattı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere yönelik projeleri çok önemsediklerini ifade ederek, “Genç Dostu Şehirler Fuarı Türkiye Belediyeler Birliği ve Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanımızın himayelerinde organize edildi. Sincan Belediyesi olarak standımızla buradayız. Gençlere yönelik hizmetlerimizi anlatıyoruz. Motor sporları etkinliğini düzenlediğimiz tekno-spor alanımızı tanıtıyoruz. Hizmete açmak üzere olduğumuz konservatuarımızla ilgili bilgiler veriyoruz. E-spor akademisini hizmete açıyoruz, onun tanıtımını yapıyoruz. Sokak hayvanları için kendi üretimimiz olan yaş mamamızı isteyen vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Biliyorsunuz, Sincan Belediyesi artık sıfır atık ve geri dönüşüm kavramlarıyla anılan bir belediye. Hayvan barınaklarıyla ilgili, hayvanların bakımı ve beslenmesiyle ilgili vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Sincan Belediyesi standına özellikle gençlerin ilgisi yoğundu. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni yerleşkesine taşındı27 Ağustos 2021 Cuma 00:30
  • Bebeklere özel kütüphane27 Ağustos 2021 Cuma 00:15
  • Pursaklar'da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazırlanıyor27 Ağustos 2021 Cuma 00:01
  • Traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı26 Ağustos 2021 Perşembe 02:45
  • İhlallere Son Verilsin26 Ağustos 2021 Perşembe 02:30
  • Başkan Oğuz Muhtarlarla buluştu 26 Ağustos 2021 Perşembe 01:15
  • Zafer coşkusuna davet26 Ağustos 2021 Perşembe 01:00
  • Örnek davranışa altın26 Ağustos 2021 Perşembe 00:45
  • Çocuklara ücretsiz drama eğitimi26 Ağustos 2021 Perşembe 00:30
  • Kumbaralarını afetzedeler için açtılar26 Ağustos 2021 Perşembe 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti