Sincan ATO'da gençlere yönelik projelerini sergiledi

"Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi" Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Sincan Belediyesi gençlerle ilgili hayata geçirdiği projeleri kurulan stantla katılımcılara tanıttı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gençlere yönelik hizmetleri çok önemsediklerini ifade ederek projelerin detaylarını paylaştı. Açılan standa gençlerin ilgisi yoğundu.

Kültür-sanat, spor, teknoloji ve çok daha fazlası... Türkiye'nin dört bir yanından gençler, il ve ilçe belediyeleri Ankara ATO Kongre Merkezi'nde “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde bir araya geldi. Sincan Belediyesi de kurduğu stantla etkinlikte yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta katılımcılara hitap etti.

"İnsan Dostu Şehirler Kurmalıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç dostu şehirler yaklaşımını çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Belediyeler Birliğimizin düzenledikleri sergiyi bu doğrultuda ortaya konmuş bir irade beyanı olarak görüyorum. Gençlerimizin içinde olduğu her proje gibi bu gayretin de boşa gitmeyeceğini, mutlaka hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sincan Belediyesi Projeleriyle Göz Doldurdu

Sincan Belediyesi de kurulan stantta projelerini vatandaşlara anlattı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere yönelik projeleri çok önemsediklerini ifade ederek, “Genç Dostu Şehirler Fuarı Türkiye Belediyeler Birliği ve Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanımızın himayelerinde organize edildi. Sincan Belediyesi olarak standımızla buradayız. Gençlere yönelik hizmetlerimizi anlatıyoruz. Motor sporları etkinliğini düzenlediğimiz tekno-spor alanımızı tanıtıyoruz. Hizmete açmak üzere olduğumuz konservatuarımızla ilgili bilgiler veriyoruz. E-spor akademisini hizmete açıyoruz, onun tanıtımını yapıyoruz. Sokak hayvanları için kendi üretimimiz olan yaş mamamızı isteyen vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Biliyorsunuz, Sincan Belediyesi artık sıfır atık ve geri dönüşüm kavramlarıyla anılan bir belediye. Hayvan barınaklarıyla ilgili, hayvanların bakımı ve beslenmesiyle ilgili vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Sincan Belediyesi standına özellikle gençlerin ilgisi yoğundu.

